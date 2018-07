Brasil e Nasa são parceiros em estudos

O acordo de cooperação no programa Medidas Globais de Precipitação (GPM, em inglês) é uma iniciativa da Nasa para o estudo global das chuvas com base em dados obtidos por satélites. A participação brasileira abrirá oportunidades de estudos conjuntos, permitindo levantamento, validação e calibração de dados e até a realização de missão de satélite. Outro acordo de cooperação, também assinado no Inpe, é sobre os estudos do ozônio e a concentração dos vários componentes da atmosfera.

A visita de Bolden faz parte do desdobramento da visita, em março, do presidente americano Barack Obama e tem o objetivo de identificar parcerias entre as duas agências.

O Inpe aproveitou a visita para propor o desenvolvimento conjunto do Global Terriesrial Ecosystem Observatory, um satélite de alta resolução que permitiria avaliações precisas do impacto da ação do homem nos ecossistemas. De acordo com Gilberto Câmara, diretor do Inpe, a proposta está em análise. Caso o projeto seja aprovado, marcará uma evolução no monitoramento ambiental por meio de satélite.

A proposta comporta investimentos de US$ 100 milhões do Brasil e US$ 150 milhões dos EUA. O Brasil fica responsável por criar o corpo do satélite, o painel solar e o computador de bordo. / GERSON MONTEIRO, ESPECIAL PARA O ESTADO