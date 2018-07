Brasil é o 3º país onde mais se crê em Deus

Uma pesquisa internacional mostrou o Brasil como o terceiro país onde mais se crê em Deus num ranking de 23 nações. O levantamento, realizado pelo instituto de pesquisa Ipsos em parceria com a agência Reuters com 18.829 adultos, indicou que 51% dos entrevistados acreditam em uma "entidade divina", comparados com os 18% que não acreditam e 17% que dizem não ter certeza, A Indonésia é o país onde mais se acredita em Deus, com 93% de apoio, seguido da Turquia, com 91%. Entre os entrevistados brasileiros, 84% acreditam em Deus. A pesquisa mostrou ainda que apenas 28% dos entrevistados concordam com o criacionismo - a noção de que Deus criou os humanos. O evolucionismo foi defendido por 41% e 31% não souberam responder. / REUTERS N