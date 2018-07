Brasil é o preferido para festas de Ano Novo, diz enquete mundial

Uma enquete conduzida por um site de relacionamentos da internet indicou que os brasileiros são a nacionalidade com quem as pessoas mais desejam festejar o Ano Novo.

Os brasileiros ficaram em primeiro lugar na enquete do site Badoo que ouviu 17 mil pessoas em 17 países. Os brasileiros lideram o ranking, seguidos de americanos, espanhóis, italianos e franceses.

As nacionalidades menos populares para uma festa de Ano Novo são belgas e suíços.

Para a diretora de relações públicas do Badoo, Louise Thompson, as pessoas associam a nacionalidade ao país que possui as melhores festas de ano novo, e neste quesito o Brasil é bastante popular.

Além disso, é o único país entre os cinco primeiros em que o Ano Novo cai no verão.

"[O resultado da enquete] parece um pouco duro com suíços e belgas. Mas eu consigo entender que a maioria das pessoas prefere passar o Ano Novo em uma praia no Brasil do que em um lugar frio no norte da Europa."

As três nacionalidades mais bem colocadas na enquete do Badoo possuem famosas festas de Ano Novo.

A queima de fogos na praia de Copacabana no Rio de Janeiro - uma das mais populares do Brasil - reúne 2,5 milhões. A festa mais famosa de Ano Novo dos Estados Unidos acontece em Times Square, em Nova York. Na Espanha, milhares de pessoas comemoram a virada do ano na Puerta del Sol, em Madri. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.