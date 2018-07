Brasil e Portugal anunciam atrações de evento conjunto De um lado do Atlântico, a sexta economia mundial, em processo de desenvolvimento econômico e social e com 192 milhões de habitantes; do outro, um país menor do que o estado de Santa Catarina, em crise, a quem devemos o idioma e a herança cultural. Brasil e Portugal anunciaram nesta terça-feira parte da programação conjunta, em áreas como a cultura, a economia e a ciência, que marcará o período de setembro próximo a junho de 2013. Uma diferença fundamental: enquanto o governo brasileiro investirá cerca de R$ 14 milhões, o português contará apenas com patrocinadores privados.