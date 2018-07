Brasil é reeleito para conselho de aviação internacional O Brasil foi reeleito membro do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI, na sigla em inglês) para o período 2013-2016. Segundo nota do Ministério das Relações Exteriores publicada hoje, a eleição ocorreu durante a 38ª Sessão da Assembleia da OACI, realizada em Montreal, no Canadá, que teve início no último dia 24 e se estenderá até o dia 04.