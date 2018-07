Brasil e Rússia assinam cooperação para compra de baterias antiaéreas

A declaração de intenção será assinada pelo representante do Ministério da Defesa do Brasil e a área técnico-militar da Rússia. Segundo o Itamaraty, não há previsão ainda de número de baterias antiaéreas a serem compradas e valores.

"É conhecida a carência brasileira na área de proteção antiaérea", disse à Reuters uma fonte do Itamaraty que acompanha as reuniões com o primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, que esteve com a presidente Dilma Roussef pela manhã.

O principal foco do encontro, segundo fontes do governo, é resolver o impasse do embargo russo à carne suína brasileira.

Em junho de 2011, a Rússia iniciou um embargo parcial, que vetava as compras de carnes dos Estados de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Manteve, entretanto, compras de carnes de outros Estados.

Dilma e Medvedev conversaram ainda sobre o programa Ciência Sem Fronteiras e do esforço do Brasil em selecionar candidatos para pós-graduação, apesar das dificuldades, como a exigência de conhecimento da língua.

