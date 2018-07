Brasil economiza cerca de R$4 bi com horário de verão A economia brasileira economizou cerca de 4 bilhões de reais durante o horário de verão, que fez com que os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste mantivessem seus relógios atrasados em uma hora de meados de outubro do ano passado até a meia-noite do último sábado. De acordo com dados preliminares do Operador Nacional do Sistema (ONS), a medida garantiu ao país a economia de cerca de 2 mil megawatts, o que representou uma diminuição entre 4 e 5 por cento da demanda nas regiões afetadas. Além de contribuir para evitar o aumento das tarifas de energia elétrica, o horário de verão serve também para aumentar a segurança e a confiabilidade operacional do sistema elétrico brasileiro durante os horários de pico, segundo informações do Ministério de Minas e Energia. Os resultados finais do horário de verão deverão ser divulgados na primeira quinzena de março, quando está prevista a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. (Texto de Renato Andrade)