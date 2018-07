Brasil eleva safra de café 08/09 para 46 mi sacas O governo brasileiro aumentou ligeiramente sua estimativa para a produção de café no país na safra 2008/09, para 46 milhões de sacas, ante previsão de setembro de 45,85 milhões de sacas, informou a estatal Conab nesta segunda-feira. Na safra anterior (2007/08), a produção de café do Brasil ficou em 36 milhões de sacas, segundo números revisados para cima da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). Na estimativa de setembro, a Conab havia apontado uma produção em 07/08 de 33,7 milhões de sacas. "O efeito da bienalidade positiva, aliada à recuperação das lavouras e aos bons tratos culturais foram os responsáveis pelo aumento da produção de café no Brasil (em 08/09)", destacou a Conab em um relatório. A produção de café do tipo arábica em 08/09 foi projetada em 35,48 milhões de sacas, contra 35,27 milhões de sacas na projeção de setembro. A produção de robusta foi estimada em 10,50 milhões de sacas, ante 10,58 milhões em setembro. O levantamento divulgado nesta segunda-feira é o quarto e último realizado pela estatal neste ano. A safra de 46 milhões de sacas é a segunda maior da história do Brasil, atrás apenas da registrada no ciclo 2002/03, quando foram colhidas 48,48 milhões de sacas. Em 08/09, o volume do café produzido em Minas Gerais, que detém cerca de 50 por cento do plantio no país, finalizou em 23,58 milhões de sacas, sendo 23,54 milhões só do arábica. No país, a área total ocupada pelo café foi de 2,362 milhões de hectares, queda de 0,3 por cento em relação à safra anterior. "As exceções são Minas Gerais, Espírito Santo e Rondônia", que tiveram os números da área ocupada elevados. O levantamento foi feito pela Conab entre os dias 16 e 29 de novembro. Os técnicos ouviram mais de 2,7 mil agricultores, representantes de cooperativas e de órgãos públicos e privados. A primeira pesquisa da safra 2009/10 será divulgada no dia 8 de janeiro. (Reportagem de Roberto Samora)