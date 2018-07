Brasil elevará mistura de etanol na gasolina até junho de 2013--ANP

O Brasil reduziu a quantia de etanol na gasolina para 20 por cento em outubro de 2011, devido a uma escassez do biocombustível e um aumento no preço.

O cenário, no entanto, está melhorando para a indústria de cana, que deve ser capaz de atender a maior demanda, disse Allan Kardec, diretor da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

"O aumento já foi acordado", disse Kardec na terça-feira em evento no Rio de Janeiro, de acordo com a Agência Estado. "Vai ocorrer em maio ou junho do ano que vem."

A assessoria de comunicação da ANP confirmou a veracidade dos comentários de Kardec nesta quarta-feira.

O governo e a indústria de etanol estão em negociações há meses para determinar se haverá biocombustível suficiente no mercado para elevar a exigência de mistura sem pressionar os preços do combustível ou estimular a inflação.

A Petrobras apoia o aumento da quantia de etanol na gasolina, pois conseguiria reduzir o volume que importa.

A estatal compra no exterior a gasolina a preços mais baixos do que vende no mercado interno.

