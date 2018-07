Brasil encara checos por classificação Brasil e República Checa jogam hoje, às 13h45, em busca de vaga na próxima fase do Mundial do Egito. Uma vitória, somada a um empate na partida entre Costa Rica e Austrália, garante a classificação. Ainda hoje: Hungria x África do Sul e Emirados Árabes x Honduras. Ontem: Gana 4 x 0 Inglaterra, Uruguai 3 x 0 Usbequistão, Alemanha 1 x 1 Coreia do Sul e EUA 4 x 1 Camarões.