Brasil enfrenta epidemia de violência, afirma Temporão

Há uma "epidemia de violência" em curso no Brasil, disse nesta quinta-feira, 19, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, ao assinar convênio de cooperação com o Ministério da Justiça para aplicação de recursos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). "São milhares de jovens, homens e negros em sua maioria, vítimas todos os anos de homicídio e violência, além das questões de acidentes de trabalho e de trânsito", afirmou o ministro, segundo a Agência Brasil.