Brasil enfrenta Uruguai ou Rep. Dominicana A Federação Internacional de Tênis sorteou ontem os confrontos da Copa Davis 2010. No Zonal Americano, o Brasil joga, em maio, com o vencedor do duelo entre Uruguai e República Dominicana. Espanha x Suíça é o destaque do Grupo Mundial, que pode pôr frente a frente Rafael Nadal e Roger Federer num inédito jogo no torneio.