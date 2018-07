Brasil entrega medicamentos contra cólera no Haiti

Os medicamentos e insumos serão armazenados no Programa de Medicamentos Essenciais da Organização Pan-Americana da Saúde do Haiti e distribuídos de acordo com a necessidade apresentada pelo Ministério de Saúde Pública e da População do Haiti.

Na semana passada, foram desembarcadas em Porto Príncipe 30 ambulâncias também doadas pelo Ministério da Saúde. Os veículos serão usados no desenvolvimento de um sistema de urgência e emergência para o Haiti. Além das ambulâncias, o Brasil ofereceu capacitação técnica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).

As ambulâncias, que custaram R$ 3,86 milhões, e os insumos para o tratamento da cólera, que custaram R$ 800 mil, foram adquiridos com recursos extraordinários do Ministério da Saúde aprovados pelo Congresso no ano passado, conforme a Lei nº 12.239, para operações de assistência especial no exterior e assistência humanitária ao Haiti.