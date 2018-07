Brasil enviará 14 toneladas de alimentos e remédios a Gaza Um avião da Força Aérea Brasileira partirá do Rio de Janeiro, na sexta-feira, com cerca de 14 toneladas de alimentos e medicamentos para ajudar os afetados pelas operações militares de Israel na Faixa de Gaza, que já duram mais de dez dias. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o envio atende a um pedido feito no último dia de 2008 pela Delegação Especial da Palestina no Brasil. O avião com a ajuda brasileira deve chegar à Jordânia no dia 11 e o carregamento será levado à Faixa de Gaza por terra com a ajuda de instituições de caridade jordanianas. O governo brasileiro, por meio de notas divulgadas pelo Itamaraty, já afirmou que "deplora" a escalada militar em Gaza e considerou "desproporcional" a resposta israelense ao lançamento de foguetes por militantes do Hamas contra o território israelense. Além de pedir uma trégua imediata entre ambas as partes, o Brasil tem defendido a realização de uma reunião entre líderes mundiais para restabelecer a paz na região. Até agora, segundo autoridades palestinas e médicos, mais de 600 palestinos morreram e mais de 2.700 ficaram feridos nos ataques israelenses, a maioria deles civis. Dez israelenses também morreram nos conflitos, sendo 3 civis vítimas de foguetes lançados por palestinos. (Reportagem de Eduardo Simões)