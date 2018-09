Brasil está disposto a esforço contra a crise--Dilma

"Não acho que o problema é falta de dinheiro. O problema é falta de decisão política para investir", disse Dilma a jornalistas.

Lembrando o recente impasse político nos Estados Unidos em torno do limite da dívida daquele país e as dificuldades da zona do euro sobre o socorro aos países da região, a presidente disse que isso precisa ser resolvido localmente.

"Não existe forma internacional de solução desse tipo de problema, como não existe forma de solução no caso da zona do euro... é necessário que eles definam, é necessário agilizar as formas de resgate", disse. "Mas eu não acho que o problema é falta de dinheiro, o problema é falta de decisão política para investir."

Perguntada se vai se reunir com o presidente Barack Obama este mês, quando viajar aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, Dilma disse que vai depender da pauta.

"Eu acredito que a grande pauta não está nas nossas mãos. A forma de solucionar é uma questão interna aos países no que se refere à suas iniciativas fiscais."

Para a presidente, é impossível que o Brasil tenha um tipo de crise similar a que Estados Unidos e Europa estão enfrentando e assegurou que o país não enfrenta uma recessão de consumo.

O desaquecimento da economia brasileira, mostrado em dados recentes, "não assusta", segundo Dilma. Ela argumentou, no entanto, que o governo tem sempre que estar alerta tanto nos momentos de desaquecimento como nos de aquecimento.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)