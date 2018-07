Brasil está na decisão da Copa América A seleção brasileira feminina de basquete não teve dificuldades para derrotar as rivais cubanas, ontem à noite, em Cuiabá, por 79 a 59, e está na final da Copa América. O resultado também coloca o time do técnico Paulo Bassul na disputa do Mundial do ano que vem na República Checa. O destaque foi a armadora Helen, de 36 anos, que anotou 24 pontos, sendo 18 em bolas de três pontos. As brasileiras voltam à quadra hoje à noite, às 21h30, para a decisão.