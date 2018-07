Brasil está sólido para enfrentar crise mundial, diz Lobão O Brasil é um dos países com fundamentos econômicos mais sólidos para enfrentar a crise financeira mundial, e tem condições para manter o atual ciclo de crescimento, disse o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. O ministro disse que a demanda interna no país continua "pujante", e que a taxa de desemprego tem caído para níveis mínimos históricos --7,6 por cento em Agosto, a segunda menor taxa de desemprego da história deste indicador. "O Brasil situa-se entre os países mais sólidos em termos de crescimento sustentável, com condições de manter o atual ciclo apesar desta crise", disse Lobão durante o 13o Meeting do LIDE, que se realiza em Lisboa. (Por Elisabete Tavares e Shrikesh Laxmidas)