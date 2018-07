Brasil estima queda no valor da produção agrícola em 2012

Em 2011, o VBP (soma do valor das principais lavouras do país) ficou em 216,26 reais registrados, segundo cálculos da Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura.

O VBP é atualizado mensalmente.

Apesar da queda esperada para 2012, é o segundo maior valor desde 1997, quando os cálculos começaram a ser feitos.

O valor bruto é obtido pelas informações de safra e dos preços, segundo o coordenador de Planejamento Estratégico do ministério, José Garcia Gasques.

Os principais destaques entre as safras foram o algodão, com alta de 30,4 por cento no mês, seguido do milho, com alta de 16,4 por cento, e a cana-de-açúcar, com ganho de 9,5 por cento.

"Esses resultados vem ocorrendo principalmente pelo aumento dos preços desses produtos", explicou Gasques em nota.

Segundo o ministério, a soja, com queda de 12,9 por cento, sofreu devido aos problemas da seca no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná, onde as reduções da produção foram acentuadas.

Para Gasques, o desempenho afeta os resultados obtidos com a venda da safra nas regiões que registraram irregularidades climáticas mais acentuadas.

A queda do valor da produção de 20,3 por cento no Sul, devido a esses resultados desfavoráveis, faz com que o ano de 2012 seja o primeiro no qual o valor da produção do Centro-Oeste supera o valor da região Sul.

(Por Patrícia Monteiro)