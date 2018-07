Brasil estreia hoje no Sul-Americano O Brasil começa a disputar hoje o 28.º Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei, em Porto Alegre. A seleção peruana é a principal rival da equipe brasileira, que está no Grupo A, ao lado de Argentina, Paraguai e Uruguai. O Peru forma o Grupo B, com Colômbia, Chile e Venezuela. A decisão será domingo e quem vencer garante vaga da Copa dos Campeões, no Japão, entre 18 e 23 de novembro.