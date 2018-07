Brasil exporta mais de 8 mi t de soja em abril e tem novo recorde As exportações de soja do Brasil em abril atingiram volume histórico de 8,25 milhões de toneladas, apagando a melhor marca anterior, de 7,95 milhões de toneladas, obtida em maio do ano passado, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados nesta sexta-feira.