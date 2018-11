Brasil exportou menos e mercado interno absorveu A expectativa do setor de suínos era exportar 700 mil toneladas de carne este ano, um pouco a mais do que foi negociado no período anterior. Entretanto, foram embarcadas, entre janeiro e novembro, somente 504 mil toneladas. O volume que deixou de ser enviado para o mercado externo foi absorvido pelo mercado doméstico.