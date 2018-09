Brasil extradita traficante colombiano para EUA

Nestor foi preso pela PF em abril de 2010 através de uma operação realizada em parceria com as polícias antidrogas dos Estados Unidos, Brasil e da Colômbia. Desde então, ele estava no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A decisão de extraditá-lo foi tomada pelo Superior Tribunal Federal (STF).

De acordo com a PF, o traficante utilizava os portos do Rio de Janeiro e de São Paulo para enviar drogas para os EUA e a Inglaterra dentro de contêineres. A polícia americana tem evidências de que "El Duro" também lavava dinheiro desde 1998.