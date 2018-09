Brasil faz acordos para ampliar voos com Canadá, México e Rússia

A agência adotou ainda regime de liberdade tarifária para voos entre Brasil, Canadá e Rússia.

Com o Canadá, o acordo elimina limite de número de frequências. "O novo entendimento entre os países ainda permite o compartilhamento de voos entre empresas dos dois países e ainda com empresas de terceiros países", afirma a Anac em comunicado à imprensa.

Pelo acordo anterior, a capacidade de voos era de sete frequências mistas (passageiros e carga) e mais três de cargueiros semanais "e já estava sendo totalmente utilizada pela parte canadense".

O acerto com o México elimina possibilidade de aumento de capacidade nos movimentados aeroportos de Guarulhos (SP) e da Cidade do México, "por razões de infraestrutura". Em compensação, o acordo libera totalmente o número de voos entre as demais cidades brasileiras e mexicanas. O acordo ainda inclui a possibilidade de arrendamento e intercâmbio de aeronaves entre empresas aéreas de ambas as partes, afirma a Anac.

Com a Rússia, a capacidade de freqüências semanais de no máximo três foi ampliada para sete mistas e outros sete voos exclusivamente de carga.

"O acordo permitirá o incremento das ligações aéreas entre Brasil e Rússia, que recentemente concluíram negociações para a eliminação da necessidade de vistos temporários de turismo", diz a agência.

(Por Alberto Alerigi Jr.)