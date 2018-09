Brasil faz coletivo antes de jogo contra Escócia

A Seleção Brasileira realizou nessa sexta-feira um coletivo no centro de treinamentos do Arsenal, no arredores de Londres, como preparação para o amistoso deste domingo contra a Escócia.

Alguns nomes que disputaram a Copa de 2010 apareceram pela primeira vez sob o comando de Mano Menezes, como o meia Elano (Santos), o lateral Maicon (Roma) e o zagueiro Lúcio (Inter de Milão).

Eles se juntaram a jovens destaques e novidades, como o atacante Neymar (Santos), o meia Jádson (Shakhtar Donetsk) e o centroavante Leandro Damião (Internacional).

O zagueiro Thiago Silva (Milan) elogiou a volta de jogadores experientes ao time do Brasil. "É a combinação perfeita, você ter jogadores experientes, para passar um pouco mais de tranquilidade, e jogadores jovens, para dar aquela correria".

O destaque do coletivo foi o lateral Marcelo (Real Madrid), que fez um gol, mas saiu sentindo dores depois de uma disputa de bola com o meia Renato Augusto (Bayer Leverkusen).

Mano Menezes reafirmou que seu trabalho visa a Copa de 2014, e disse que usará competições como a Copa América, as Olimpíadas e a Copa das Confederações para ajustar os rumos da Seleção. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.