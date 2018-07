Brasil faz proposta para debate do aquecimento global O Brasil anunciou uma proposta para tentar despolarizar a discussão sobre como deve ser tratado o aquecimento global e outros problemas ambientais: a criação de uma "organização guarda-chuva", que reúna as instituições já existentes, fortalecendo-as e destinando mais recursos e tecnologia para os países em desenvolvimento. Essa proposta, segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi recebida "com simpatia" por ministros ambientais ou seus representantes dos 22 países que participaram da Reunião Interministerial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que terminou hoje no Rio. "Contribuímos para sair da polarização e partir para bases negociáveis", disse Marina, ao final do evento. "Mas em esforços multilaterais não há possibilidade de ser totalmente aceita", completou. Esse organismo reuniria as funções normativas, de cooperação e de financiamento. O consenso de que algo precisa ser feito urgentemente para combater o aquecimento global ganhou força em julho, após a divulgação do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), em Paris, que indicou que os efeitos da poluição são muito mais devastadores do que se imaginava.