Brasil fecha 2010 com 155,4 mil milionários

Segundo o estudo, a população mundial de indivíduos de alta renda expandiu anualmente em 8,3 por cento, para 10,9 milhões de pessoas, mas a alta foi menor do que em 2009, quando muitos mercados se recuperam das elevadas perdas de 2008.

Estados Unidos, Japão e Alemanha ocuparam as primeiras posições no ranking, concentrando 53 por cento dos milionários do mundo, ante 53,9 por cento um ano antes. China, Grã-Bretanha, França e Canadá vieram a seguir.

A mudança mais importante no ranking foi a Índia, que pela primeira vez apareceu entre os doze primeiros, com 153 mil milionários, logo atrás do Brasil. A Itália, o único país que perdeu espaço entre os primeiros, caiu da nona para a décima posição.

De acordo com o estudo, a retomada da economia mundial contribuiu para a alta no ano passado, que voltou a níveis considerados mais sustentáveis.

Segundo o documento, a população de alta renda deve aumentar os investimentos em 2012, especialmente se a economia global mostrar sinais claros de uma recuperação sustentada, enquanto reduzem o portfólio em dinheiro e imóveis.

Entre as tendências reveladas no estudo, estão a de aumento de participação de jovens e de mulheres entre os milionários. De 2008 para 2010, a fatia de pessoas com 45 anos ou menos neste universo subiu de 13 para 17 por cento do total, enquanto a de mulheres evoluiu de 24 para 27 por cento.

