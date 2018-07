Brasil fica com prata após derrota no vôlei masculino

A seleção brasileira de vôlei masculino sofreu neste domingo uma dramática derrota para os Estados Unidos na final da Olimpíada de Pequim por 3 sets a 1. Com parciais de 20/25, 25/22, 25/21 e 25/23, a equipe brasileira não conseguiu repetir o ouro conquistado em Atenas-2004 e acabou a competição com a medalha de prata. O resultado é o segundo golpe na coleção de vitórias da seleção treinada por Bernardinho, que defendia o título de campeã olímpica e é a atual bicampeã mundial (2002 e 2006). No mês passado, os Estados Unidos já haviam começado a dar fim à hegemonia brasileira ao derrotar o Brasil na semifinal da Liga Mundial, no Rio de Janeiro. Momento difícil Desde que Bernardinho assumiu o comando da equipe, em 2001, o Brasil acumulou conquistas no vôlei masculino que incluíram também duas Copas do Mundo (2003 e 2007) e seis Ligas Mundiais. No entanto, a seleção brasileira passou por um momento difícil no ano passado, quando o levantador Ricardinho foi afastado da equipe depois de um desentendimento com Bernardinho. Em Pequim, a seleção sofreu um tropeço na primeira fase ao perder a partida para a Rússia na terceira rodada. Mesmo assim, a equipe terminou como líder do grupo, que tinha ainda, além dos russos, Sérvia, Polônia, Alemanha e Egito. Nas quartas-de-final, o Brasil passou sem dificuldades pela China e, na semifinal, derrotou a Itália depois de sair perdendo no primeiro set. Decisão Na final deste domingo, no Ginásio Capital, o confronto entre brasileiros e americanos foi marcado por um clima de tensão. A cada ponto, os jogadores das duas equipes vibravam bastante e trocavam olhares pouco amigáveis com os adversários. No primeiro set, a seleção brasileira errou pouco, conseguiu abrir uma ligeira vantagem no placar e administrou bem a partida. No set seguinte, os americanos começaram bem melhor, conseguiram se distanciar na frente e contaram com a habilidade do levantador Lloy Ball e um forte bloqueio. A equipe brasileira tentou se recuperar, também conseguiu dar mais eficiência ao bloqueio, mas o esforço não foi suficiente para reverter o placar no set. No set seguinte, o Brasil sentiu a pressão americana, começou a errar mais e irritou o técnico Bernardinho, que tentou mudar a equipe com a entrada de Bruno, Murilo e Samuel. As mudanças fizeram a seleção diminuir a diferença, mas os Estados Unidos se mantiveram na frente e ficaram mais perto da vitória. A decisão veio no quarto set. Depois de um bom começo, o Brasil voltou a errar e permitiu que os americanos fechassem a partida e terminassem com a medalha de ouro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.