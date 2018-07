Brasil fica em penúltimo em ranking escolar

Finlândia, Coreia do Sul, Hong Kong, Japão e Cingapura foram os países mais bem colocados no ranking. Já o Brasil aparece à frente apenas da Indonésia, ficando atrás de países como Bulgária (30.º) e Romênia (32.º). Da América do Sul, aparecem na lista Chile (33.º), Argentina (35.º) e Colômbia (36.º).

O índice global de habilidades cognitivas e de desempenho escolar foi criado com base no cruzamento de indicadores internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): Programa Internacional de Avaliação dos Alunos (Pisa), Tendências Internacionais nos Estudos de Matemática e Ciência (Timms) e avaliações do Progresso no Estudo Internacional de Alfabetização e Leitura (Pirls), assim como dados educacionais referentes a cada país sobre alfabetização e também as taxas de conclusão de escolas e universidades.

Média. O desempenho de cada país mostra se ele está acima ou abaixo da média global. Segundo os dados divulgados ontem, 27 dos 40 países ficaram acima da média, enquanto 13 estão abaixo do valor mediano. Os países ainda foram divididos em cinco grupos, de acordo com a sua distância da média.

O Brasil, que teve pontuação de -1.65, foi incluído no grupo 5 - no qual estão as sete nações com a maior variação negativa em relação à média global.