Brasil filia-se a federação de lácteos O Brasil tornou-se membro, no dia 5, da Federação Internacional de Laticínios (FIL). A filiação, que é uma iniciativa da Embrapa Gado de Leite, ocorreu na sede do Conselho Nacional da Indústria de Laticínios, em São Paulo (SP), com a presença do diretor da FIL, Christian Robert, além de representantes do Ministério da Agricultura, da CNA e da indústria láctea brasileira. A iniciativa, segundo o chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Duarte Vilela, é importante passo para o setor, pois fortalece toda a cadeia produtiva nacional, possibilitando que o Brasil defenda suas indústrias e os produtores de leite, marcando suas posições no exterior.