Brasil foi pioneiro O Ministério da Saúde começou a distribuir na rede pública o coquetel de remédios contra a aids no dia 27 de novembro de 1996, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O Brasil foi o primeiro país a oferecer na rede pública de saúde os chamados inibidores de protease, medicamentos que impedem a proliferação do vírus no organismo.