Brasil Foods diz não ter firmado 'qualquer documento' com Cade A Brasil Foods informou não ter firmado "qualquer documento vinculante" com o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)" e que vem negociando com o órgão um acordo que pode resultar em Termo de Compromisso de Desempenho (TCD), segundo comunicado enviado pela BRF ao mercado nesta terça-feira.