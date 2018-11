Brasil ganha atlas de zonas costeiras O Brasil ganha seu primeiro Atlas Geográfico das Zonas Costeiras e Oceânicas. A publicação é fruto da parceria entre a Marinha e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O atlas mostra que as Regiões Sul e Sudeste têm o maior porcentual de espécies exóticas aquáticas identificadas. E apresenta um mapa com a logística do petróleo, envolvendo os principais poços de produção, terminais de distribuição e refinarias. No capítulo sobre ecossistemas costeiros e marinhos, o estudo ressalta que mais de 90% das áreas consideradas prioritárias estão fora das abrangidas por unidades de conservação. / FELIPE WERNECK