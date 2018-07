Brasil goleia campeãs e garante medalha no futebol feminino

A Seleção feminina de futebol do Brasil goleou a Alemanha por 4 a 1 nesta segunda-feira e avançou para a final na Olimpíada de Pequim, garantindo, no mínimo, a medalha de prata na modalidade. A partida foi histórica para as brasileiras. O Brasil nunca havia vencido a Alemanha no futebol feminino. Além disso, a equipe conseguiu "vingar" as derrotas nas finais da Copa do Mundo e na Olimpíada de Atenas, em 2004. As brasileiras começaram perdendo com gol de Birgit Prinz, mas empataram no final do primeiro tempo e viraram no segundo - com gols de Formiga, Marta e dois de Cristiane. Os gols brasileiros foram marcados pela plasticidade dos lances. No quarto gol, Cristiane driblou quatro jogadoras alemãs. Até jogar contra o Brasil, a goleira alemã Nadine Angerer - considerada a melhor do mundo no futebol feminino - estava invicta. As brasileiras fazem a final na quinta-feira às 10h (horário de Brasília) no Estádio dos Trabalhadores de Pequim. A disputa pelo ouro será contra as vencedoras da semifinal entre Japão e Estados Unidos. Na terça-feira, o time masculino faz a semifinal contra a Argentina, no mesmo estádio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.