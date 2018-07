Brasil goleia Costa Rica por 5 a 0 na estreia O Brasil estreou ontem, no Egito, com 5 a 0 sobre a Costa Rica - gols de Alan Kardec 2, Giuliano, Alex Teixeira e Boquita. Tetracampeã mundial da categoria, a seleção está no Grupo F, que tem ainda República Checa e Austrália. Jogos de ontem: R. Checa 2 x 1 Austrália, Emirados Árabes 2 x 2 África do Sul e Honduras 3 x 0 Hungria.