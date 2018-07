Brasil impulsiona Casino no 3o tri; França segue fraca

O Casino informou esperar que 2013 seja um ano de forte crescimento da lucratividade em seus mercados internacionais, que agora respondem por mais de 60 por cento das vendas do grupo.

O vice-presidente financeiro da empresa, Antoine Giscard d'Estaing, disse a analistas que a estimativa de consenso do mercado para o lucro operacional é de cerca de 1,95 bilhão de euros (2,52 bilhões de dólares). Isso provavelmente será reduzido em 50 milhões pela variação cambial do real para o euro na segunda metade deste ano.

O Casino disse que as vendas em seu mercado doméstico permaneceram fracas, com consumidores reduzindo as compras em seus hipermercados.

Mas seu site C-Dicount teve forte performance, bem como as lojas de conveniência mostraram resiliência, segundo a empresa.

As vendas totais no terceiro trimestre totalizaram 11,767 bilhões de euros, aumento de 35,2 por cento na comparação anual, graças à consolidação de 100 por cento das vendas do Pão de Açúcar no Brasil. Um ano atrás, o Casino contabilizava apenas 40 por cento das vendas do Pão de Açúcar em seu balanço, por não ser ainda controlador da empresa brasileira.

Nove analistas consultados pela Reuters previam, em média, vendas no trimestre de 11,643 bilhões de euros.

As vendas com base nas mesmas lojas nos hipermercados do Casino excluindo combustível caíram 5,4 por cento no terceiro trimestre, depois de terem recuado 4 por cento no segundo.

Isso foi resultado principalmente numa queda forte na venda de não-alimentos e de uma redução do espaço de vendas de itens não alimentares.

Na América Latina, o crescimento orgânico das vendas no conceito mesmas lojas foi de 9,6 por cento, puxado pelo Brasil, com avanço de 6,8 por cento, onde está agora o segundo maior mercado para o Casino depois da França.