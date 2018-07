Brasil impulsiona vendas do Casino no 3º tri; França segue fraca

A varejista, que tem o Carrefour como principal rival, disse que as vendas na França permaneceram fracas, com os consumidores reduzindo gastos em hipermercados. As operações de comércio eletrônico, no entanto, tiveram desempenho forte.

A empresa, que assumiu em junho o controle do Grupo Pão de Açúcar, maior varejista brasileira, tem agora 60,4 por cento de suas vendas provenientes de mercados internacionais.

As vendas no terceiro trimestre alcançaram 11,767 bilhões de euros (15,22 bilhões de dólares), um aumento de 35,2 por cento, uma vez que o Casino agora consolida 100 por cento do Pão de Açúcar, contra 40 por cento anteriormente.

A média de previsões de nove analistas consultados pela Reuters apontava vendas de 11,643 bilhões de euros no período.

(Por Dominique Vidalon)