Brasil inicia luta pelo Mundial

A rainha Hortência, o técnico Paulo Bassul e as jogadoras da seleção brasileira estão na marca do lance livre. Entre hoje e domingo, em Cuiabá (MT), o Brasil jogará a 6ª edição da Copa América. Para os países que terminarem nas três primeiras posições estão reservadas vagas para o Mundial de 2010, na República Checa. A seleção busca o tricampeonato e precisa provar que o basquete feminino está de novo nos trilhos do triunfo após o fracasso nos Jogos Olímpicos de Pequim. A estreia será contra Porto Rico, às 20 horas.

Será a primeira vez que o time vai jogar diante de sua torcida desde o Mundial de São Paulo, em 2006, quando foi quarto colocado, mas viu as pivôs Alessandra e Cíntia Tuiú, além da armadora Helen, deixarem o grupo.

Das três, apenas Tuiú não voltou para jogar a Copa América. Mesclar experiência e juventude é a principal característica do elenco. "Já tive a oportunidade de jogar algumas vezes aqui no Brasil, a sensação é única", disse a armadora Adrianinha, 30 anos, que atua no Faenza, da Itália. "Ficou um buraco no basquete após o Mundial, mas tenho certeza de que nosso time tem potencial para ficar de novo entre os melhores do mundo."

Tapar esse buraco é a missão de Hortência, que em maio assumiu como diretora da Confederação Brasileira de Basquete (CBB). A volta de Alessandra e Helen, e de Janeth como assistente técnica, teve o dedo da nova diretora.

Em Cuiabá, o time passa pelo primeiro teste. Se depender das mais jovens, como a pivô Franciele, 21 anos, que participou do fiasco em Pequim, o trabalho vai bem. "Não vejo a hora de buscar o título e a vaga do Brasil no Mundial."

A seleção é formada por Adriana, Helen, Karen, Micaela, Natália, Kelly, Mamá, Fernanda Beling, Palmira, Alessandra, Franciele e Sílvia Gustavo.

COMEÇA O DESAFIO

Técnico: Bassul

Grupo A

Brasil

Canadá

Porto Rico

Rep. Dominicana