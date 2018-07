Brasil irá contingenciar cerca de R$50 bi--ministro

"Será algo em torno de 50 bilhões de reais para este ano, talvez um pouco mais", afirmou Pimentel à Reuters durante visita oficial a Dubai. "Todo ano o governo anuncia um contingenciamento do Orçamento no começo do ano; é uma medida de precaução."

Ele acrescentou: "Nós estamos mantendo nossa dívida pública sob rigoroso controle para evitar o que aconteceu na Europa. É por isso que há um contingenciamento preventivo do Orçamento como esse."

(Reportagem de Martina Fuchs)