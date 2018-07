Brasil já tem 74 casos confirmados de gripe suína O Ministério da Saúde confirmou cinco novos casos de infecção pelo vírus Influenza A (H1N1): quatro no Estado de São Paulo e um no Distrito Federal. Todos foram infectados no exterior e passam bem. Com essa confirmação, o total de casos da gripe suína no País chega a 74. São Paulo é o Estado como maior número de casos (27), seguido Santa Catarina (17), Rio de Janeiro (10), Minas Gerais (9), Tocantins (4), Distrito Federal (3), Mato Grosso (2), Bahia (1) e Rio Grande do Sul (1).