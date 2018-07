Brasil lança logo e promete Copa-2014 verde e transparente

"A organização terá a máxima transparência. Todos os gastos públicos serão colocados na Internet", disse Lula em discurso em Johanesburgo, citando também a questão ambiental como preocupação do país.

"Faremos uma Copa verde como nossas florestas. Sustentabilidade ambiental é uma prioridade e será uma das marcas do nosso país", afirmou ele, sem dar detalhes do plano.

"Com o Mundial teremos a oportunidade de mostrar ao mundo um novo momento do Brasil...Teremos uma economia ainda mais relevante no cenário internacional."

Lula também elogiou o torneio sediado pela África do Sul e disse que o Brasil vai tirar lições do que foi feito este ano.

"Vamos aprender com eles, aliás, estamos aprendendo com eles, para que a Copa de 2014 seja um sucesso maior ainda. É uma grande responsabilidade, mas estamos confiantes. Os brasileiros gostam de desafios", disse.

"Vamos fazer uma Copa inesquecível. É um compromisso. Podem cobrar", completou ele, afirmando que não estará mais no cargo de presidente --seu mandato termina no fim do ano-- mas que poderá ajudar como "amante do futebol".

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol e do comitê organizador da Copa-2014, Ricardo Teixeira, prometeu que o torneio terá a cara do país. "Agora é a hora do Brasil entrar em campo. Vai ser uma festa cheia de música, alegria e também de organização", destacou.

O evento para lançar o logotipo oficial da Copa teve apresentações musicais, incluindo Vanessa da Matta, e depoimentos de brasileiros de destaque mundial, como Gisele Bundchen, Hans Donner, Ivete Sangalo, Paulo Coelho e Oscar Niemeyer, que participaram do julgamento para escolher o emblema. Além deles, votaram Ricardo Teixeira e o secretário-geral da Fifa, Jérome Valcke.

A logomarca escolhida mostra três mãos juntas formando o troféu em verde-amarelo. 2014 aparece em vermelho.

O Brasil vai sediar uma Copa pela segunda vez, depois de receber o torneio em 1950.

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, destacou que fazia muito tempo que o país não tinha a oportunidade de organizar o evento e que a última vez que a Copa aconteceu na América do Sul foi em 1978 na Argentina.

"Futebol é uma religião no Brasil, vocês escreveram a história do futebol, vocês têm cinco títulos mundiais", afirmou.

PLATINI E BECKENBAUER

Na fala improvisada antes do discurso, Lula elogiou os ex-jogadores brasileiros presentes, Cafu, Bebeto, Romário e Carlos Alberto Torres, e cumprimentou o técnico Carlos Alberto Parreira por sua passagem no comando da seleção sul-africana, apesar de o time não ter conseguido passar da fase de grupos.

"Eu sei que não foi possível fazer mais pela África do Sul, mas quero lembrar das alegrias que você deu ao futebol brasileiro e ao meu Corinthians", disse o presidente, lembrando do título mundial conquistado pelo Brasil em 1994 e da passagem vitoriosa pelo clube paulista em 2002.

Lula ainda citou o francês Michel Platini, presidente da Uefa, e Franz Beckenbauer, sem saber se o alemão estava na plateia.

"Platini, você tirou o Brasil de uma Copa do Mundo (em 1986), isso é imperdoável, mas de qualquer forma quero que você saiba que tenho um carinho profundo pelo grande jogador de futebol que você foi", disse Lula, arrancando aplausos.

"Beckenbauer foi possivelmente um dos jogadores que eu mais admirei pela seriedade e garra...Depois de mim, e depois de Pelé, foi o melhor jogador que eu vi jogar e o mais sério", acrescentou.

(Por Tatiana Ramil; Edição de Maria Pia Palermo)