Brasil lança ofensiva

A partir deste ano, populações de áreas onde as infecções parasitárias têm alta prevalência - em especial as que sofrem com falta de saneamento básico, como periferias de grandes cidades e zonas rurais - passarão a ser tratadas em massa.

Ou seja, a medicação será oferecida a todos os que estão em risco, independentemente de um exame confirmar ou não a contaminação. O tracoma, por sua vez, terá seu combate acelerado.

Embora os números nacionais não sejam expressivos, nos locais onde tais doenças são encontradas a prevalência é alta.