Brasil leva 41 Leões na 55ª edição do Festival de Cannes Com mais quatro troféus em filmes comerciais para televisão, cinema e telas móveis na bagagem, o Brasil sai da 55ª edição do Festival Internacional de Publicidade de Cannes, que termina amanhã na costa francesa, com um placar superior em prêmios em relação ao ano anterior. São 41 Leões, ante 30 em 2007. O número de ouros, no entanto, caiu de seis no ano passado para um este ano. Os quatro filmes brasileiros que conquistaram Leões foram: ?Barba?, criado para a campanha do canal Play TV, e ?Guerra?, para a Unimed, ambos da F/Nazca Saatchi & Saatchi; ?Teste?, criado para a instituição ?Casa do Zezinho? pela AlmapBBDO; e os filmes da campanha do portal de vendas online Lance Final, da Leo Burnett. O filme ?Barba? havia sido apontado na prévia Cannes Predictions como um dos filmes brasileiros com chances. O jurado informal, reunido no evento patrocinado pela agência Leo Burnett e pelo jornal Estado, representante oficial do Festival de Cannes no Brasil, mostrou uma boa sintonia com os 22 jurados que julgaram filmes este ano na Riviera Francesa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.