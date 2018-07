Brasil lidera crescimento em fluxo de Heathrow em 2012

Balanço apresentado nesta manhã pela Heathrow Airport Holdings, empresa controlada pela espanhola Ferrovial, mostra que o terminal encerrou o ano passado com 69,984 milhões de passageiros, fluxo 0,9% maior que o registrado um ano antes e novo recorde histórico. De todo esse movimento visto no ano das Olimpíadas, as rotas para o Brasil foram as que mais cresceram - fato destacado no documento.

Segundo a operadora, o fluxo cresceu após "fortalecimento nos serviços para o Brasil com a introdução de novos voos". A ligação entre os países foi reforçada no ano passado com novas frequências que partem do Rio de Janeiro, além do uso de aviões maiores. Atualmente, há dois voos diários de São Paulo para Londres - um operado pela TAM e outro pela British Airways. Do Rio, há seis voos semanais da British e três da TAM.

Além do Brasil, outros mercados emergentes também tiveram crescimento expressivo. No balanço, são destacadas as rotas para os BRIC. Nesse grupo, o movimento aumentou 5,9% para a China e 4,5% para a Rússia. Para a Índia, o fluxo de passageiros caiu 3,4% no ano. Outro destaque do balanço foi o movimento para a América do Norte, que aumentou 3,2%.

Ao contrário do fluxo para os emergentes e a América do Norte, o movimento para os vizinhos europeus caiu. A maior redução foi verificada na ligação com a Grécia, com queda de 7,3%. Para a Itália, os voos ficaram 6,8% mais vazios. Juntos, Portugal, Itália, Grécia e Espanha (conhecidos como PIGS) amargaram queda de 4,5% no movimento para o aeroporto de Heathrow.