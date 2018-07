Brasil lidera plantio de transgênicos entre países em desenvolvimento

A revelação consta do relatório anual da International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (Isaaa), disponível no site isaaa.org.

De acordo com o documento, a área global cultivada com transgênicos cresceu 8% em 2011, atingindo um recorde de 160 milhões de hectares. Nos países em desenvolvimento, a expansão foi de 11%, totalizando 49,8% da lavoura transgênica mundial. Os EUA, que respondem por 43% da área global ocupada pelos OGMs, registraram crescimento de apenas 3%. Por isso, a Isaaa afirma que em 2012 os países em desenvolvimento tomarão a liderança. "É o contrário das previsões feitas antes do início da liberação da venda de transgênicos, em 1996", diz o texto. / REUTERS