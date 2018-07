Brasil não deve restringir operações em águas profundas O presidente Lula deu sinais de que o governo não vai restringir operações petrolíferas em águas profundas, como vêm fazendo outros países após o desastre no golfo. Em Vitória para inaugurar a primeira produção comercial do pré-sal brasileiro, Lula acusou os EUA de incompetência. "Não foi um acidente, foi um desastre, segundo o companheiro Estrella (Guilherme Estrella, diretor de exploração da Petrobrás). A empresa estava querendo fazer mais barato e colocou menos (equipamentos de segurança) do que precisava." /