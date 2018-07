Brasil 'não é só mais um país' nas provas de natação, diz Cielo

O nadador César Cielo disse nesta quarta-feira que, desde sua medalha de ouro em Pequim, em 2008, o Brasil provou que "não é só mais um país" nas competições de natação.

Em uma entrevista coletiva no Centro de Treinamento Crystal Palace, a única que fará até o fim dos Jogos Olímpicos, Cielo disse que "está no caminho de fazer os melhores tempos de sua vida" e que "o Brasil está qualificado para ter mais medalhas do que em Pequim".

"Na Olimpíada, volta tudo para a estaca zero. O campeão mundial, o recordista mundial e o nono do ano passado estão brigando pela mesma medalha e têm que entrar como se fosse a primeira vez, como qualquer outro atleta", afirmou.

O atleta também comentou a reta final da preparação para as competições de 50 e 100 metros nado livre e disse que é "paranóico" com os momentos de descanso após os treinos.

"Agora é o momento de hibernar aqui para chegar lá na competição."

Exame surpresa

Cielo chegou na entrevista com atraso, após ter que se submeter a um exame antidoping, realizado de surpresa pouco antes do horário marcado para a coletiva.

Em maio de 2011, a contaminação em um suplemento de cafeína ingerido pelo nadador fez com que ele fosse testado positivo para a furosemida, um diurético que pode ser usado para esconder outras substâncias proibidas.

No entanto, a Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos (CBDA) decidiu somente por uma advertência ao nadador e outros quatro atletas na mesma situação.

A decisão causou desconfiança em nadadores internacionais. Em entrevista à BBC Brasil, o italiano Fabio Scozzoli, que vai competir pela medalha dos 100 metros peito com o brasileiro Felipe França, disse que o caso "dá o que pensar".

"Eu gosto de pensar que faço um esporte limpo e que, quando me alinho no bloco de largada, estou ao lado de atletas que lutam com as mesmas armas", disse.

Durante a entrevista, o técnico de César Cielo, Alberto Silva, deixou claro que, para os brasileiros, o episódio ficou para trás.

"A gente está de acordo com as regras e não procura pensar nisso. A gente está satisfeito com o trabalho da agência (que controla o uso de doping pelos atletas)", disse Alberto Silva.

Segundo Silva, Cielo não vai nadar nas eliminatórias do revezamento e só deve se juntar à equipe brasileira caso o país chegue à final da modalidade.

Impulso e respeito

Perguntado sobre o impacto que sua medalha de ouro em 2008 teve na natação brasileira, Cielo disse que o resultado foi um "impulso para atletas que já nadavam muito bem, mas precisavam de uma luz para acreditar".

"Nesse aspecto, ter um pouco mais de respeito entre os países na competição é bom. Saber que o Brasil não é só mais um país na competição, é um país que dá trabalho. Hoje a gente tem um status muito bom entre os atletas", disse.

O brasileiro afirmou ainda que, nos últimos quatro anos, mudou também a percepção que o público tem sobre a dedicação dos atletas.

"Está bem claro hoje, não só para a gente, mas para todo o povo brasileiro, que a gente não vai para a piscina quando está calor, a gente trabalha na piscina, passa frio no inverno, passa 5, 6 horas por dia lá. Sai de lá e continua treinando, porque precisa comer direito, descansar direito, dormir com hora regrada durante meses", disse Cielo.

"Acho que nossa rotina e nossa dedicação estão mais respeitadas, demos um bom salto de 2008 para cá", completou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.