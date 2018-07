Brasil não espera decisão sobre recursos em reunião do G20-fonte

Uma decisão sobre o aporte de recursos por parte dos países emergentes, segundo a fonte, só é viável depois que a Europa defina quanto destinará ao Fundo Monetário Internacional e em quais modalidades.

O fato de a Europa ter deixado para março "anula a opção de já haver uma decisão final sobre os recursos, isso deve ser discutido em abril", afirmou a fonte nesta quinta-feira. Apesar de os comentários terem sido feitos a um grupo de jornalistas, a fonte pediu para não ser identificada.

A crise europeia irá dominar as conversas durante o encontro na Cidade do México de Ministros da Fazenda e Economia e presidentes dos bancos centrais do bloco de países ricos e emergentes que formam.

Segundo a fonte, o Brasil concorda que há uma demora na decisão sobre a ajuda aos países europeus, mas a contrapartida dos emergentes só pode ocorrer depois que a Europa defina formas de aumentar o mecanismo em vigor.

"Os europeus vão tomar uma decisão só em março", disse. "Nesse meio-tempo não vai haver uma grande decisão" sobre os recursos, por parte dos países emergentes.

A Europa analisa a possibilidade de combinar o Fundo Europeu de Estabilização Financeira (EFSF, na sigla em inglês), hoje com 500 bilhões de euros, com o Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (ESM, na sigla em inglês), para criar uma barreira de proteção de 750 bilhões de euros. A decisão foi marcada para uma cúpula no início de março.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, estarão no encontro. Mantega terá ainda uma agenda paralela com o ministro das finanças da Alemanha.

"Nós preferíamos que já estivesse resolvido (o aporte europeu), o melhor teria sido em Cannes, mas não foi possível", afirmou a fonte, citando reunião anterior do G20, na França, realizada em novembro último.

Em janeiro, ao participar do Fórum Social Mundial, a presidente Dilma Rousseff disse não ter ficado satisfeita com a última reunião do G20 e que as fórmulas impostas à Europa como solução da crise econômica são "receitas fracassadas".

