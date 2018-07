Brasil não pode mais ter atrasos para Copa das Confederações, diz Valcke

A 500 dias da abertura da Copa do Mundo, a preocupação da Fifa ainda é com a entrega de quatro estádios (Salvador, Recife, Brasília e Rio de Janeiro) que sediarão jogos da Copa das Confederações, que começa em junho próximo. Até agora só foram concluídas as arenas de Fortaleza e Belo Horizonte.

Valcke disse que preferia que os estádios estivessem prontos até o final do ano passado, como previa o acordo inicial assinado entre a Fifa e o Brasil, mas afirmou que há tempo viável até a Copa das Confederações se as arenas forem entregues prontas até meados de abril.

"Mas não é possível atrasar mais do que meados de abril. Nessa data tem que estar tudo pronto, a cobertura (dos estádios), os assentos, as salas...Deve estar tudo pronto para os eventos testes", disse o secretário-geral, em tom de cobrança, a jornalistas após vistoriar as obras do estádio em Brasília.

"Mais uma vez, não podemos perder mais tempo", acrescentou.

No domingo, Valcke assistiu a dois jogos no Estádio Governador Plácido Castelo, o Castelão, em Fortaleza, e disse que o evento-teste serviu para mostrar a necessidade de alguns ajustes, mas não detalhou quais.

A vistoria em Brasília seria parte das comemorações da contagem regressiva de 500 dias para a abertura da Copa do Mundo de 2014. A festa, porém, foi cancelada depois da tragédia numa casa noturna em Santa Maria (RS), que resultou na morte de pelo menos 231 pessoas no domingo.

A Fifa apresentaria nesta segunda o cartaz oficial da Copa, que agora será divulgado na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro.

A arena de Brasília deve ser concluída até 15 de abril e inaugurada no dia 21, data do aniversário da cidade, segundo a previsão do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. O estádio deve custar mais de 1 bilhão de reais e terá capacidade de 71 mil torcedores.

TELECOMUNICAÇÕES

Mais cedo, antes da vistoria, Valcke esteve com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, para assinar um memorando de entendimento entre o Brasil e a Fifa para determinar as responsabilidades das duas partes na área de telecomunicações para a Copa do Mundo.

A dificuldade para se comunicar chamou a atenção de Valcke em Fortaleza, no domingo, e ele disse que espera que o governo faça os investimentos necessários no setor.

"A maioria dos telefones não estava funcionando ontem (domingo) em Fortaleza", reclamou o secretário-geral.

O ministério informou após a assinatura do acordo que a tecnologia 4G já estará operacional a partir de abril deste ano nas seis cidades da Copa das Confederações.

E o ministro disse que o governo, por meio da Telebrás, está implantando a infraestrutura de rede de fibra ótica nas 12 cidades-sede do Mundial, com um orçamento de 200 milhões de reais. A rede de fibra está 100 por cento concluída na região metropolitana de Brasília, Belo Horizonte e Salvador, e a previsão de conclusão das demais cidades-sede é março de 2013.

