Brasil não reage a xenofobia na Bolívia

Saíde informa que 15 mil brasileiros cursam Medicina somente em Santa Cruz de la Sierra. É a primeira explicação que o consulado dá para a aversão dos bolivianos aos brasileiros. "Somente em Santa Cruz cerca de 80% dos estrangeiros são brasileiros", destaca ela, que questionando a qualidade das faculdades de Medicina da Bolívia. "Existem algumas faculdades sérias, mas a maioria não passa de fábricas de diplomas. Você paga e passa. Muitos estudantes mentem ao dizer que estudam, eles querem apenas o diploma, fazendo um verdadeiro tráfico de educação."

Ivan de Oliveira Rolim, pai do cearense Renato Rolim, que estuda Medicina em Santa Cruz, diz que a maior preocupação é com a segurança do filho. "Estive lá no ano passado e vi que a quantidade de brasileiros incomoda os bolivianos." / LAURIBERTO BRAGA, ESPECIAL PARA O ESTADO