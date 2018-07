Brasil não requer expansão imediata de gasodutos, diz MME

"Pode haver um duto ou outro localizado, mas a malha está com capacidade ociosa", disse Almeida, durante seminário do Ministério de Minas e Energia para discutir a Lei do Gás.

Segundo ele, até o fim do terceiro trimestre do ano que vem deverão ser publicadas as portarias que regulamentam a Lei do Gás, sancionada em 2009, que estabelecerá o regime de concessão para a construção de novos dutos.

O governo também lançará no ano que vem a primeira versão do Plano de Expansão da Malha dutoviária, que vai ser incorporado ao Plano Decenal de Energia Elétrica.

Almeida, entretanto, ressalta que a primeira edição do plano de expansão da malha será modesta, dada a ociosidade atual de parte dos dutos.

"Esses primeiros planos serão, seguramente, modestos. Isso nos dá conforto, porque serão os primeiros que faremos", disse Almeida.

Hoje, a malha brasileira soma quase 9,5 mil quilômetros de extensão. "E está concentrada no litoral. De Fortaleza a Porto Alegre está tudo comunicado", disse.

O secretário disse que nas próximas semanas deverá ser publicada a primeira dessas portarias, a que estabelece os critérios que vão balizar as propostas para a construção de novos gasodutos.

Pela Lei do Gás, caberá ao governo pesar a oferta e a demanda por gás para delinear onde poderão ser feitos novos dutos. Mas as empresas também poderão apresentar propostas de novos projetos, sujeitos à aprovação do governo. E é dos critérios técnicos dessas propostas das empresas que trata a primeira portaria.

No próximo ano, devem sair ainda mais regras visando garantir a confidencialidade dos dados enviados pelas empresas ao governo quando estiver sendo elaborado o plano para o setor.

O governo precisa de perspectivas de crescimento da oferta e da demanda por gás para planejar as concessões de gasodutos.

Almeida disse que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deverá estabelecer diretrizes para regular os acordos bilaterais para construção de dutos ligando o Brasil a outros países. A ideia é evitar problemas como o que já causou a interrupção do fornecimento de gás boliviano à termelétrica de Cuiabá (MT).